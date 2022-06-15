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44 минуты назад

Эксперт оценил привычку заклеивать камеры смартфонов и ноутбуков

Елена Прошина

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко считает привычку заклеивать камеры на ноутбуках и смартфонах «правилом информационной гигиены, а не признаком паранойи». В интервью радио Sputnik эксперт в области кибербезопасности рассказал, что вредоносные программы могут получать доступ к девайсам и передавать третьим лицам информацию, полученную именно с камер гаджетов.

Эксперт оценил привычку заклеивать камеры смартфонов и ноутбуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства», — рассказал он.

По его словам, сейчас также участились взломы устройств конкретных людей — например, когда муж пытается следить за женой или работодатель за своими сотрудниками.

Пащенко также отметил, что ранее можно было встретить множество приложений, которые якобы улучшали качество съемки, однако при этом шпионили за человеком в течение дня. Данные использовались обычно использовались рекламодателями.

Кроме заклеивания камер Пащенко посоветовал проверять, какие приложения имеют доступ к записи и запретить его некоторым из них. В то же время он предупредил, что «зловредная программа может быть замаскирована», из-за чего компьютеры и смартфоны стоит проверять антивирусом.

Наука и техника,Григорий Пащенко,
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