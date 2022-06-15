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1 час назад

ВОЗ изменит название оспы обезьян по просьбе ученых

Парламентская газета

Всемирная организация здравоохранения изменит официальное наименование вируса обезьяньей оспы в связи с обращением научного сообщества. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА «Новости».

ВОЗ изменит название оспы обезьян по просьбе ученых
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее группа ученых опубликовала открытое письмо к ВОЗ с требованием исключить наименование вида животных из названия вируса. Они также попросили избежать привязки заболевания к Африканскому континенту, чтобы избежать дискриминации его жителей.

По словам Гебрейесуса, организация проводит консультации с экспертами и представит новые названия самого вируса, его мутаций и вызываемого им заболевания в ближайшее время.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 8 июня, в России уже тестируют лекарства и новую вакцину против оспы.

Наука и техника,Михаил Мурашко,ВОЗ,
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