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19 минут назад

Экономия на спичках: Apple начнёт доставлять отремонтированные iPhone в коричневых картонных коробках

Ferra.ru

Последние несколько лет Apple активно старается стать максимально эко-френдли компанией. Чего только стоил отказ производителя от комплектного зарядного блока при продаже смартфонов.

Apple будет экономить на коробках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но этого, видимо, Apple оказалось недостаточно. Как стало известно, уже начиная с этой недели IT-гигант начнёт отправлять отремонтированные iPhone 12 в новой коричневой коробке. Она на 100% лишена пластика и создана из бумаги без отбеливателя.

Отметим, что до последнего все отремонтированные iPhone поставлялись в обыкновенной белой коробке. При этом «эксперимент» с эко-упаковкой пока что будет распространяться лишь на iPhone. Но учитывая любовь корпорации к экономии, можно ожидать переход на коричневые коробки и в случае с остальными устройствами бренда, прошедшими через ремонт.

Наука и техника,Apple,
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