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31 минуту назад

В Сети появились фотографии "неубиваемого" смартфона Samsung

Газета.Ru

В Сети появились пресс-фото ударопрочного смартфона Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 5G, сообщает портал Slash Gear. Новинка получит съемный аккумулятор.

В Сети появились фотографии "неубиваемого" смартфона Samsung
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованных снимках видно, что Galaxy Xcover 6 Pro 5G получит двойную камеру, а также толстые рамки на экране и две дополнительные настраиваемые кнопки. Защищенный смартфон также будет оснащен разъемами USB Type-C и 3,5 мм разъем для подключения наушников.

Ожидается, что Xcover 6 Pro 5G как и предыдущие модели серии получит защиту корпуса по военному стандарту MIL-STD-810G, а также IP68. Более подробные характеристики смартфона пока не раскрываются. Из названия следует, что новинка будет оснащена чипсетом с поддержкой 5G.

Дата презентации и старт продаж Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 5G также остаются неизвестны.

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