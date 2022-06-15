В Сети появились фотографии "неубиваемого" смартфона Samsung

На опубликованных снимках видно, что Galaxy Xcover 6 Pro 5G получит двойную камеру, а также толстые рамки на экране и две дополнительные настраиваемые кнопки. Защищенный смартфон также будет оснащен разъемами USB Type-C и 3,5 мм разъем для подключения наушников.

Ожидается, что Xcover 6 Pro 5G как и предыдущие модели серии получит защиту корпуса по военному стандарту MIL-STD-810G, а также IP68. Более подробные характеристики смартфона пока не раскрываются. Из названия следует, что новинка будет оснащена чипсетом с поддержкой 5G.