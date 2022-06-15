У картофеля нашли неизвестный ген для роста клубней

Команда исследователей из Китая, США и Нидерландов проанализировала геном картофеля. Для исследования выбрали 20 культивируемых и 24 диких сорта, сообщает Nature.

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Картофель называют «самой важной в мире незерновой производственной культурой». По объемам потребления он уступает только пшенице и рису.

Но глобальное потепление может привести к тому, что способы и регионы выращивания картофеля придется изменить. Генетические исследования помогают лучше понять, какие условия являются наиболее подходящими для культуры и как можно повысить ее урожайность.

Результаты показали, что гены картофеля более устойчивы к болезням, чем гены других сельскохозяйственных растений. Вероятно, это связано с тем, что картофель распространился по всему миру и вынужден был адаптироваться к самым разным условиям – в конечном итоге это повысило его жизнестойкость. Наиболее тесные генетические связи у картофеля оказались с томатом.

Ученые проанализировали 732 гена, которые влияют преимущественно на подземные побеги и плоды. Они также выявили ранее неизвестный ген, связанный с ростом клубней. У растений, искусственно лишенных этого гена, побеги превращались в ветви, непригодные для употребления в пищу.

«Это исследование обогатит наше понимание эволюции и биологии картофеля и ускорит выведение гибридного картофеля в будущем», – отметили авторы научной работы.