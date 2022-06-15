В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

У картофеля нашли неизвестный ген для роста клубней

Мир24

Команда исследователей из Китая, США и Нидерландов проанализировала геном картофеля. Для исследования выбрали 20 культивируемых и 24 диких сорта, сообщает Nature.

У картофеля нашли неизвестный ген для роста клубней
Фото: ТАССТАСС

Картофель называют «самой важной в мире незерновой производственной культурой». По объемам потребления он уступает только пшенице и рису.

Но глобальное потепление может привести к тому, что способы и регионы выращивания картофеля придется изменить. Генетические исследования помогают лучше понять, какие условия являются наиболее подходящими для культуры и как можно повысить ее урожайность.

Результаты показали, что гены картофеля более устойчивы к болезням, чем гены других сельскохозяйственных растений. Вероятно, это связано с тем, что картофель распространился по всему миру и вынужден был адаптироваться к самым разным условиям – в конечном итоге это повысило его жизнестойкость. Наиболее тесные генетические связи у картофеля оказались с томатом.

Ученые проанализировали 732 гена, которые влияют преимущественно на подземные побеги и плоды. Они также выявили ранее неизвестный ген, связанный с ростом клубней. У растений, искусственно лишенных этого гена, побеги превращались в ветви, непригодные для употребления в пищу.

«Это исследование обогатит наше понимание эволюции и биологии картофеля и ускорит выведение гибридного картофеля в будущем», – отметили авторы научной работы.

Ранее у растений выявили гены стресса. Эксперимент провели на резуховидке Таля.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители