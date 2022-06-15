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41 минуту назад

Разработчик «Федора» создал самый маленький электродвигатель

Lenta.ru

Научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» создало самый маленький в мире бесколлекторный электродвигатель, сообщает ТАСС.

В России создали самый маленький электродвигатель
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Часть технологий, разрабатываемых нами для проекта "Теледроид", в настоящее время пользуется спросом в различных отраслях промышленности. Так, был разработан новый электродвигатель AT Drive 38*12, самый маленький в линейке бесколлекторных электродвигателей», — заявили в НПО.

В марте исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров признал, что отечественные космонавты назвали робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции (МКС).

В октябре 2021 года представитель Центра подготовки космонавтов сообщил ТАСС, что в 2024-м планируется запуск на околоземную орбиту российского антропоморфного робота «Теледроид». По его словам, этот робот сможет работать как внутри, так и снаружи МКС.

Наука и техника,Центр подготовки космонавтов,
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