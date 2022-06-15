Обзор бюджетной игровой мыши Xtrfy M1

Хорошие игровые мыши с надежным сенсором на борту зачастую стоят больших денег, однако некоторые компании все же создают более бюджетные решения с весьма неплохим качеством. На этот раз к нам на стол попала самая младшая модель грызуна из своей серии Xtrfy M1 RGB, о которой мы расскажем в данном обзоре.

Фото: MMO13 MMO13

Сборка и комплектация

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Поставляется Xtrfy M1 в небольшой коробочке с красивым сайд принтом самого девайса и описанием характеристик. Внутри нас встречает сама мышка и небольшой конверт, содержащий наклейку и минималистичное руководство. В общем, комплектация весьма аскетична, поэтому не будем задерживаться на ее описании.

Сразу переходим к сборке, ведь тут есть о чем поговорить. Начнем с того, что Xtrfy M1 имеет эргономичную форму и в основном подойдет для ладонного или когтевого хвата. Девайс имеет практически монолитную конструкцию, где ЛКМ/ПКМ установлены не отдельно от основной части корпуса, а являются его продолжением. Таким образом инженеры исключили сильные люфты, которые могут появляться даже у дорогих сэмплов спустя длительное время эксплуатации. К слову, никаких хрустов корпуса при сильном сжатии нет.

MMO13

Боковые кнопки крупные, легко нащупываются и расположены таким образом, что во время «потной катки» случайных мискликов не случится. Качество клика самое что ни есть среднее: его сложно назвать среднебюджетным, но и премиальным тоже, что нормально для девайса из данного ценового сегмента.

Снизу «грызуна» расположены три в меру выпирающие тефлоновые ножки, сенсор (о нем в следующем разделе) и две функциональные кнопки. Так как у Xtrfy M1 нет фирменного ПО, вы можете настроить ее при помощи данных переключателей: первый отвечает за DPI — 400, 800, 1200, 1600, 3200 и 7200; а второй имеет три ступени и меняет герцовку — 125Hz, 500Hz и 1000Hz. Также эти кнопки можно использовать для переключения подсветки, используя специальные комбинации нажатия, описанные в руководстве.

MMO13

Как вы уже поняли, со сборкой тут все весьма неплохо, однако среднебюджетный девайс не может быть совсем без минусов. Несмотря на то, что конструкция в целом прочная и монолитная, именно на правой кнопки мыши присутствует небольшой пре и пост-тревел, из-за которого под пальцами ощущается люфт. Вторым минусом является дребезжащий звук энкодера при скроллинге вверх. К слову, во время прокрутки вниз, подобного эффекта нет.

Сам же корпус выполнен из действительно приятного софт-тач пластика, но несмотря на это «грызуну» не хватает цепкости в руке. Он то и дело пытается выскользнуть в момент поднятия над ковриком и именно поэтому использовать его для пальцевого хвата очень сложно. Конечно, к этому быстро привыкаешь и со временем начинаешь держать мышь намного крепче, но все равно прорезиненные с левой и правой стороны бока не помешали бы.

Подсветка в Xtrfy M1 равномерная и выглядит красиво, но и есть в ней небольшой минус. Как вы могли заметить на картинке, основная часть (подсветки) находится между верхней и нижней частью мыши, которая закрыта полупрозрачным белым пластиком. Однако между этим пластиком и ЛКМ/ПКМ есть зазор для хода клавиш, через который при высокой яркости под определенным углом обзора пробивается свет. По моему мнению, ее можно было бы сместить ниже, отделив от верхней части мыши, дабы не было видно прямого свечения диодов.

MMO13

Завершая тему сборки и комплектации важно подметить качество кабеля и вес самого грызуна. Так вот, шнур хоть и выглядит достаточно массивным, но это не повлияло на удобство: он достаточно мягкий и не препятствует резким движениям во время динамичного геймплея. Касаемо общего веса мыши: он составляет немного-немало 86 грамм без учета кабеля.

Начинка и технические характеристики

Xtrfy M1 получился весьма сбалансированным девайсом и получил хорошие характеристики, как для среднебюджетного сегмента. Начать стоит с самого важного, а именно с «сердца» грызуна — сенсора. На борту Xtrfy M1 установлен небезызвестный Pixart 3330, зарекомендовавший себя лучшим образом. Сорвать такой сенсор практически невозможно, по крайней мере, как бы не старался у меня этого не случилось. DPI и частотные характеристики уже упоминались в данном обзоре, однако стоит повториться: минимальное значение dpi 400, а максимальное 7200 dpi, когда частота опроса 100 Гц и 1000 Гц, соответственно.

Говоря о переключателях, то в Xtrfy M1 хорошие и надежные Omron. Их клики не ощущаются смазанными, но и не имеют такой четкости, как у премиальных свитчей.

MMO13

Несмотря на ранее подмеченный минус, энкодер данного грызуна нельзя назвать плохим. Нажатие и скроллинг мягкий, но при этом достаточно отчетливый, чтобы тактильно определять шаги прокрутки. В остальном, легкое дребезжание по-прежнему раздражает, но, вероятно, мне достался такой экземпляр. При покупке желательно проверять любые девайсы прямо в магазине.

Выводы и цена