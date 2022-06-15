Ученые объяснили, почему кошачья мята полезна котам

Дело в том, что кошачья мята выделяет большое количество сильных репеллентов от насекомых-вредителей. В растении есть психоактивное вещество — непеталактон, которое связывается с обонятельными рецепторами кошки. Это соединение вызывает у котов такую же неврологическую реакцию, как сексуальные феромоны. Как правило, домашние питомцы натираются кошачьей мятой, катаются по ней, лижут и даже жуют. После этого многие кошки испытывают слюнотечение и сонливость.

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По словам автора исследования Масао Миядзаки, непеталактон является репеллентом, который отпугивает таких насекомых, как комары Aedes albopictus. Когда кошки рвут и грызут кошачью мяту, выделяется в 10 раз больше репеллента, чем из неповрежденных листьев.

В ходе исследования ученые давали кошкам блюда с содержанием чистого непеталактона. Животные отреагировали на эти химические вещества, как на кошачью мяту, передает The Daily Mail. «Это означает, что кошки демонстрирую инстинктивное поведение, вызываемое обонятельной стимуляцией», — объяснил Масао Миядзаки.