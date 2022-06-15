На поддельные сайты можно будет пожаловаться на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития (Минцифры) России сообщило, что до конца лета в стране будет введена в эксплуатацию система мониторинга фишинговых сайтов. Помимо того, гражданам разрешат жаловаться на мошеннические ресурсы на портале «Госуслуги». Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.

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«До конца лета система мониторинга фишинговых сайтов перейдет в промышленную эксплуатацию, а форма связи с гражданами станет доступна на портале госуслуг», — заявили в министерстве. Пока пользователи могут сообщать о подозрительных ресурсах на сайте подведомственного Минцифры НИИ «Интеграл».

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В министерстве отметили, что соответствующая система использует множество источников, включая базы нескольких российских поставщиков данных о фишинге, которые ежедневно пополняют базу данных. «Из них операторы отбирают порядка 150-200 сайтов, и, если сайт попал под критерии фишинга, его отправляют на блокировку/разделегирование, а за остальными устанавливается мониторинг, чтобы заблокировать при подтверждении фишинга. Сейчас на мониторинге 12 тысяч сайтов», — говорится в публикации.

Система получает в сутки информацию о 25 миллионах сертификатов, которые проходят несколько стадий отбора, включая анализ информации на страницах и в заголовках. В Минцифры подчеркнули, что данные о новых, перерегистрированных, перенесенных доменных именах система получает в режиме, близком к реальному времени. Также уточняется, что за сутки до оператора системы доходит около 900 новых порталов, предварительно отобранных для анализа и принятия решения о блокировке или постановке на мониторинг.

«Для принятия решения оператору системы также доступен функционал верификации обнаруженных фишинговых ресурсов по 92 внешним источникам, в том числе общедоступным. Среднее время блокировки ресурса при условии совпадения критериев поиска — около 72 часов», — добавили в министерстве.