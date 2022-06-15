Новейший российский истребитель получит уникальный механизм

Разрабатываемый в России однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией «Сухой».

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«Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх – вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», – передает РИА «Новости» текст документа.

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Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.

Как пояснили в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность.

«Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета – это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности «классических» однодвигательных машин», – подчеркнули в корпорации.

В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.

Россия – единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.