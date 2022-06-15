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1 час назад

Российские ученые создали оборудование для защиты ракет от космического мусора

РИА "ФедералПресс"

МОСКВА, 15 июня, ФедералПресс. Работники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Роскосмос) разработали и запатентовали технологию для защиты ракет и других космических аппаратов от микрометеороидов и космического мусора.

Российские ученые придумали, как защитить ракеты от космического мусора
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это многослойный экран в виде параллельных гребенок, выполненных из перфорированного алюминия», – рассказали в Роскосмосе.

Зубцы гребенок обладают вершинами, покрытыми твердым сплавом, а расстояние между ними заполнено специальным веществом для придания жесткости и повышения прочности экрана.

«Наклон зубцов при установке такой панели на космический аппарат предлагается подбирать с учётом орбиты аппарата, в наиболее вероятном направлении подлёта к нему частиц космического мусора и микрометеороидов», — говорится на сайте Роскосмоса.

По мнению сотрудников ЦНИИмаш, экран улучшит защиту космических аппаратов. Существующие технологии позволяют воплотить эту идею в жизнь.

Наука и техника,ЦНИИМАШ,Роскосмос,
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