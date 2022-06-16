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1 час назад

Белые медведи оказались предками всех современных бурых

Газета.Ruиещё 2

Все современные бурые медведи имеют примесь генома древних белых медведей, выяснили экологи и эволюционные биологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Белые медведи оказались предками всех современных бурых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Белые и бурые медведи генетически разделились около 500 тыс. лет назад, но впоследствии популяции неоднократно пересекались, обмениваясь генетическим материалом. Исследователи изучили медвежий череп, найденный на Аляске, на побережье море Бофорта. Как выяснилось, череп принадлежал молодой самке белого медведя, жившей около 100 тыс. лет назад. Анализ генома выявил, что самка имела много общего с современными бурыми медведями.

По всей видимости, генетические линии предков нынешних бурых медведей и предков этой самки пересеклись около 125 тыс. лет назад, полагают авторы работы. Потомки медведей, родившихся в результате гибридизации, дали начало всем линиям бурых медведей, известных сегодня. Примесь генома белых медведей составляет до 10%.

«Понимание того, как прошлые изменения климата приводили к взаимодействию между животными, крайне важно для прогнозирования, как текущие изменения приведут к новым генетическим примесям, увеличат передачу болезней или повлияют на природные ресурсы или общество», — заключили исследователи.

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