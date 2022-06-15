Раскрыты характеристики нового бюджетного iPad

Новый iPad начального уровня получит ряд улучшений, которые сделают его похожим на более дорогие устройства Apple. Сообщение об этом появилось на сайте издания 9to5mac.

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Главным образом изменения коснутся процессора: новинка получит A14 Bionic, на котором работает последняя модель iPad Air 4-го поколения. Для сравнения: в актуальном iPad начального уровня используется A13 Bionic, представленный еще осенью 2019 года. Согласно данным Apple, процессор A14 мощнее A13 примерно на 30%, а также обладает поддержкой 5G.

Также ожидается, что новый планшет Apple получит порт USB-С. Таким образом, iPad всех серий полностью избавятся от устаревшего разъема Lightning. iPad Pro получил порт USB-С в 2018 году, iPad Air – в 2020 году, iPad Mini – в 2021-м.

Кроме того, согласно данным 9to5mac, в новом iPad продолжит использоваться дисплей типа Retina. Однако его диагональ вместо привычных 10,2 дюйма вырастет до 10,9 дюйма.