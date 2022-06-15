США хотят купить известный вирус-шпион для слежки за другими странами

Американская оборонная компания L3Harris намерена выкупить скандально известную программу для слежки за людьми Pegasus. Об этом ведутся соответствующие переговоры с разработчиком, израильской компанией NSO Group.

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Как стало известно, переговоры ведутся на фоне финансового кризиса, в котором оказалась NSO Group после того, как США наложили на неё санкции за продажу приложения политическим режимам, которые использовали Pegasus для слежки за журналистами, оппозицией и правозащитниками.

При этом в администрации США прокомментировали ситуацию, высказав, что сделка, по сути, — обход санкций, а это нарушение законов, согласно которым иностранные компании не должны обходить американские меры экспортного контроля или санкции.