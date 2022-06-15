В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
11 минут назад

США хотят купить вирус-шпион Pegasus для слежки за другими странами

Ferra.ruиещё 1

Американская оборонная компания L3Harris намерена выкупить скандально известную программу для слежки за людьми Pegasus. Об этом ведутся соответствующие переговоры с разработчиком, израильской компанией NSO Group.

США хотят купить известный вирус-шпион для слежки за другими странами
Фото: ferra.ruferra.ru

Как стало известно, переговоры ведутся на фоне финансового кризиса, в котором оказалась NSO Group после того, как США наложили на неё санкции за продажу приложения политическим режимам, которые использовали Pegasus для слежки за журналистами, оппозицией и правозащитниками.

При этом в администрации США прокомментировали ситуацию, высказав, что сделка, по сути, — обход санкций, а это нарушение законов, согласно которым иностранные компании не должны обходить американские меры экспортного контроля или санкции.

«Оборонный подрядчик L3Harris ведёт переговоры с NSO Group о покупке шпионского программного обеспечения для взлома сотовых телефонов в рамках сделки, которая может предоставить американской компании контроль над одним из самых сложных и противоречивых хакерских инструментов», — сообщается о возможной сделке.

Наука и техника,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители