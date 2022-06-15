"Роскосмос" пересматривает федеральную космическую программу

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Виталий Белоусов / РИА Новости

«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — заявили в «Роскосмосе».

В пресс-службе госкорпорации отметили, что в рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения – в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли.