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45 минут назад

"Роскосмос" пересматривает космическую программу, чтобы отдать приоритет спутникам

Газета.Ruиещё 8

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, в котором приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Роскосмос" пересматривает федеральную космическую программу
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиВиталий Белоусов / РИА Новости

«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — заявили в «Роскосмосе».

В пресс-службе госкорпорации отметили, что в рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения – в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что система управления и связи для беспилотных летательных аппаратов будет создана предприятием российского космического агентства.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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