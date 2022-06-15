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4 часа назад

"Роскосмос" изменит свою космическую программу

Ferra.ruиещё 9

"Роскосмос" пересматривает федеральную космическую программу
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиВиталий Белоусов / РИА Новости

Госкорпорация “Роскосмос” отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, где приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки. Это произойдет достаточно скоро, о чем сообщают “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как в пресс-службе объяснили изданию, новый проект в ближайшее время согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами, после чего его направят в правительство.

В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли Роскосмос

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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