"Роскосмос" пересматривает федеральную космическую программу

Госкорпорация “Роскосмос” отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, где приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки. Это произойдет достаточно скоро, о чем сообщают “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Как в пресс-службе объяснили изданию, новый проект в ближайшее время согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами, после чего его направят в правительство.
В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения — в первую очередь (исходя из доступного в рамках перераспределения финансирования) на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли Роскосмос