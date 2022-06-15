"Роскосмос" пересматривает федеральную космическую программу

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Виталий Белоусов / РИА Новости

Госкорпорация “Роскосмос” отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, где приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки. Это произойдет достаточно скоро, о чем сообщают “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как в пресс-службе объяснили изданию, новый проект в ближайшее время согласуют с заинтересованными министерствами и ведомствами, после чего его направят в правительство.