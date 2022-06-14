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13 минут назад

Маск обозначил срок первого орбитального полета Starship

Lenta.ruиещё 2

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл срок первого орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Маск обозначил срок первого орбитального полета Starship
Фото: ReutersReuters

«Starship будет готов к полету в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Американский предприниматель добавил, что вечером 13 июня посетил площадку и провел проверку подготовки.

Ранее Илон Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу. По его словам, космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через 3-5 лет.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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