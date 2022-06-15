Китайцы нашли доказательства наличия воды на Луне

Китайский лунный аппарат обнаружил доказательства наличия родной воды на Луне

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Образцы из лунного Oceanus Procellarum, древнего маревого базальта, название которого переводится как «Океан бурь», могут помочь определить источник лунной воды.

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Китайский лунный аппарат «Чанъэ-5» в 2020 году впервые в режиме реального времени на месте подтвердил наличие сигнала воды в породах и почве базальта с помощью бортового спектрального анализа. Этот вывод был подтвержден лабораторным анализом образцов, возвращенных аппаратом в 2021 году. Теперь команда «Чанъэ-5» определила, откуда взялась вода.

«Впервые в мире результаты лабораторного анализа образцов лунных образцов и спектральные данные, полученные в ходе исследований лунной поверхности на месте, были использованы совместно для изучения наличия, формы и количества «воды»«, - сказал соавтор исследования Ли Чуньлай из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAOC). Полученные результаты точно отвечают на вопрос о характеристиках распределения и источнике воды в зоне посадки «Чанъэ-5», а также обеспечивают истину для интерпретации и оценки сигналов воды в данных дистанционного зондирования».

Чанъэ-5» не наблюдал лунных рек или источников; скорее, он определил в среднем 30 гидроксилов на миллион в породах и почве на поверхности Луны. Эти молекулы, состоящие из одного атома кислорода и одного атома водорода, являются основным компонентом воды, а также наиболее распространенным результатом химической реакции молекул воды с другими веществами. Несмотря на то, что гидроксил представляет собой то, что Ли назвал «слабым концом лунной гидратации», он является для воды тем же, чем дым является для огня: доказательством.

Образцы были собраны в самую жаркую часть лунного дня, при температуре, близкой к 200°F, когда поверхность была бы наиболее сухой. Это время также совпадает со слабыми солнечными ветрами, которые могут способствовать гидратации при достаточно высокой мощности.

Даже в таких обезвоженных условиях сигналы гидратации все равно появлялись - так откуда же они взялись, задались вопросом исследователи?

Небольшая часть появилась в стеклообразном материале, образовавшемся в результате воздействия солнечных ветров на лунную поверхность, как и в образце «Аполлона-11», собранном в 1971 году и исследованном в начале 2000-х годов. Но в образце «Чанъэ-5» содержалось лишь около трети количества гидроксилсодержащего стекла, образованного солнечным ветром, по сравнению с образцом «Аполлона».

Это говорит о том, что солнечный ветер все еще вносит, хотя и слабый, вклад в содержание гидроксила, наблюдаемое в месте посадки «Чанъэ-5». Основная часть гидроксила в образцах «Чанъэ-5» содержалась в апатите - кристаллическом, богатом фосфатами минерале, который в естественных условиях присутствует как на Луне, так и на Земле.