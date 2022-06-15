Китайцы нашли доказательства наличия воды на Луне

Китайский лунный аппарат обнаружил доказательства наличия родной воды на Луне
Образцы из лунного Oceanus Procellarum, древнего маревого базальта, название которого переводится как «Океан бурь», могут помочь определить источник лунной воды.
Китайский лунный аппарат «Чанъэ-5» в 2020 году впервые в режиме реального времени на месте подтвердил наличие сигнала воды в породах и почве базальта с помощью бортового спектрального анализа. Этот вывод был подтвержден лабораторным анализом образцов, возвращенных аппаратом в 2021 году. Теперь команда «Чанъэ-5» определила, откуда взялась вода.
«Впервые в мире результаты лабораторного анализа образцов лунных образцов и спектральные данные, полученные в ходе исследований лунной поверхности на месте, были использованы совместно для изучения наличия, формы и количества «воды»«, - сказал соавтор исследования Ли Чуньлай из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук (NAOC). Полученные результаты точно отвечают на вопрос о характеристиках распределения и источнике воды в зоне посадки «Чанъэ-5», а также обеспечивают истину для интерпретации и оценки сигналов воды в данных дистанционного зондирования».
Чанъэ-5» не наблюдал лунных рек или источников; скорее, он определил в среднем 30 гидроксилов на миллион в породах и почве на поверхности Луны. Эти молекулы, состоящие из одного атома кислорода и одного атома водорода, являются основным компонентом воды, а также наиболее распространенным результатом химической реакции молекул воды с другими веществами. Несмотря на то, что гидроксил представляет собой то, что Ли назвал «слабым концом лунной гидратации», он является для воды тем же, чем дым является для огня: доказательством.
Образцы были собраны в самую жаркую часть лунного дня, при температуре, близкой к 200°F, когда поверхность была бы наиболее сухой. Это время также совпадает со слабыми солнечными ветрами, которые могут способствовать гидратации при достаточно высокой мощности.
Даже в таких обезвоженных условиях сигналы гидратации все равно появлялись - так откуда же они взялись, задались вопросом исследователи?
Небольшая часть появилась в стеклообразном материале, образовавшемся в результате воздействия солнечных ветров на лунную поверхность, как и в образце «Аполлона-11», собранном в 1971 году и исследованном в начале 2000-х годов. Но в образце «Чанъэ-5» содержалось лишь около трети количества гидроксилсодержащего стекла, образованного солнечным ветром, по сравнению с образцом «Аполлона».
Это говорит о том, что солнечный ветер все еще вносит, хотя и слабый, вклад в содержание гидроксила, наблюдаемое в месте посадки «Чанъэ-5». Основная часть гидроксила в образцах «Чанъэ-5» содержалась в апатите - кристаллическом, богатом фосфатами минерале, который в естественных условиях присутствует как на Луне, так и на Земле.
«Этот избыток гидроксила является коренным, что свидетельствует о наличии внутренней воды лунного происхождения в лунных образцах «Чанъэ-5», и что вода играла важную роль в формировании и кристаллизации поздней лунной базальтовой магмы», - сказал Ли, имея в виду состав посадочной площадки «Чанъэ-5» в маревом базальте Oceanus Procellarum.