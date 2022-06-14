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43 минуты назад

Данные 300 тысяч пользователей сервиса «Яндекса» оказались в открытом доступе

Lenta.ru

Данные нескольких сотен тысяч пользователей сервиса «Яндекс.Практикум» оказались в открытом доступе. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

Данные сотен тысяч пользователей «Яндекса» оказались в открытом доступе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в сеть выложили информацию о 300 тысячах пользователей сервиса. В открытом доступе оказались имена и фамилии юзеров, номера телефонов и адреса электронной почты.

1 марта сообщалось об утечке в сеть данных клиентов другого сервиса компании — «Яндекс.Еда». Представители «Яндекса» рассказали, что инцидент произошел из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. Они заверили, что после случившегося ужесточили подход к хранению чувствительной информации.

После этого, 22 марта, в интернете появился сайт, на котором данные пользователей «Яндекс.Еды» были визуализированы в виде карты. Утверждалось, что ресурс предоставлял информацию об адресах клиентов, а таких их номера телефонов и траты на заказы.

21 апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за то, что компания допустила утечку.

Наука и техника,Яндекс,
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