Microsoft отключает Internet Explorer

Браузер Internet Explorer с 15 июня 2022 года перестанет поддерживаться Microsoft спустя 27 лет после релиза. Об этом решении в 2021 году было объявлено в блоге компании.

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Internet Explorer 11 будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10. В Windows 11 программа уже недоступна, и в качестве браузера по умолчанию установлен Microsoft Edge. Компания рекомендует скорее перейти с Internet Explorer на Edge и не дожидаться отключения устаревшего браузера, пока пользователям остается доступной функция переноса паролей, закладок и других данных.

В Microsoft отмечают, что Internet Explorer будет поэтапно заменен на Microsoft Edge и в конечном итоге навсегда отключен в Windows.