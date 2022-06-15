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26 минут назад

Microsoft навсегда отключит браузер Internet Explorer

Газета.Ruиещё 4

Браузер Internet Explorer с 15 июня 2022 года перестанет поддерживаться Microsoft спустя 27 лет после релиза. Об этом решении в 2021 году было объявлено в блоге компании.

Microsoft отключает Internet Explorer
Фото: Газета.руГазета.ру

Internet Explorer 11 будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10. В Windows 11 программа уже недоступна, и в качестве браузера по умолчанию установлен Microsoft Edge. Компания рекомендует скорее перейти с Internet Explorer на Edge и не дожидаться отключения устаревшего браузера, пока пользователям остается доступной функция переноса паролей, закладок и других данных.

В Microsoft отмечают, что Internet Explorer будет поэтапно заменен на Microsoft Edge и в конечном итоге навсегда отключен в Windows.

Кроме того, в браузер Edge от Microsoft присутствует режим IE, который оптимизирован для работы со старыми сайтами. Поэтому разработчики рекомендуют не удалять устаревший браузер даже в случае его отключения, так как он необходим для работы режима IE.

Наука и техника,Microsoft,
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