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41 минуту назад

Apple разрешила запускать удаленные из App Store приложения при их загрузке на iPhone

Газета.Ru

Американская компания Apple разрешила продолжить использование приложений на смартфонах iPhone даже после его удаления из магазина приложений App Store. Об этом сообщает USA Today.

Apple разрешила запускать удаленные из App Store приложения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Apple пригрозит удалить приложение, если оно не обновлялось в течение последних трех лет и было загружено очень мало раз в течение 12 месяцев. Разработчик получит предупреждение и его предложат выпустить обновление в течение 90 дней.

Однако в любом случае пользователи с уже установленным приложением останутся в безопасности. «Ваше приложение останется полностью функциональным для текущих пользователей», — говорится в документации Apple.

Резервное копирование со старого iPhone и восстановление резервной копии на новый смартфон также должно переместить уже удаленное из App Store приложение.

Ранее глава Epic Games Тим Суини заявил, что магазин приложений App Store является «медвежьей услугой» для разработчиков, так как из-за комиссии в 30% при релизе они вынуждены публиковать не до конца завершенные приложения.

Наука и техника,Apple,
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