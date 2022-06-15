Apple разрешила запускать удаленные из App Store приложения

Американская компания Apple разрешила продолжить использование приложений на смартфонах iPhone даже после его удаления из магазина приложений App Store. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что Apple пригрозит удалить приложение, если оно не обновлялось в течение последних трех лет и было загружено очень мало раз в течение 12 месяцев. Разработчик получит предупреждение и его предложат выпустить обновление в течение 90 дней.

Однако в любом случае пользователи с уже установленным приложением останутся в безопасности. «Ваше приложение останется полностью функциональным для текущих пользователей», — говорится в документации Apple.

Резервное копирование со старого iPhone и восстановление резервной копии на новый смартфон также должно переместить уже удаленное из App Store приложение.