Apple продолжит запускать удаленные из App Store приложения

Apple продолжит запускать приложения, даже если они были удалены из App Store.

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Это стало известно из документации, которую компания разсылает разработчикам приложений. По правилам, если продукт не обновляется на протяжении последних трёх лет и его редко скачивают в течение 12 месяцев, разработчики получают уведомление о необходимости обновить приложение в течение 90 дней, в противном случае оно удаляется из магазина.