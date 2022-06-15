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3 часа назад

Apple пообещала не блокировать удалённые из App Store приложения, если вы успели их скачать и установить

Ferra.ruиещё 2

Apple продолжит запускать приложения, даже если они были удалены из App Store.

Apple продолжит запускать удаленные из App Store приложения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это стало известно из документации, которую компания разсылает разработчикам приложений. По правилам, если продукт не обновляется на протяжении последних трёх лет и его редко скачивают в течение 12 месяцев, разработчики получают уведомление о необходимости обновить приложение в течение 90 дней, в противном случае оно удаляется из магазина.

При этом Apple заявила, что если приложение было установлено на iPhone до удаления, то его можно будет использовать и дальше. Отмечается, что резервное копирование и восстановление копии также должно переместить уже удалённое из App Store приложение.

Наука и техника,Apple,
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