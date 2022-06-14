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41 минуту назад

Российские учёные сделали из кактуса антенну Wi-Fi

Ferra.ru

Учёные МФТИ и Тель-Авивского университета обнаружили, что растения могут служить антеннами для передачи сигнала.

Российские учёные сделали из кактуса антенну Wi-Fi
Фото: ferra.ruferra.ru

Как это ни странно, в начале проекта перед учёными стояли две задачи: повышение урожайности с использованием электродинамических свойств растений и улучшение Wi-Fi-связи в лесу. Это требовало понимания того, как работают жидкости в капиллярах растений. Изучая это, учёные выяснили, что листья могут стать электромагнитными резонансными структурами и поглощать или переизлучать энергию. В ходе работы они исследователи даже нашли взаимосвязь между ростом растения и его способностью улучшать или ухудшать Wi-Fi связь.

В итоге учёные решили использовать систему для излучения сигнала. Так и появилась антенна из кактуса. Из-за высокой доли воды внутри растения возникают множественные электромагнитные резонансы. Стебли кактуса nopal удалось использовать в качестве естественной широкополосной всенаправленной антенны, работающей в нескольких диапазонах связи Wi-Fi от 900 МГц до 7,7 ГГц.

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