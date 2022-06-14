В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Apple Watch помогут лечить людей с болезнью Паркинсона

Ferra.ru

Появился новый потенциальный вариант использования Apple Watch: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение часов для наблюдения за пациентами с болезнью Паркинсона.

Apple Watch помогут лечить людей с болезнью Паркинсона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Rune Labs, медицинский стартап из Сан-Франциско, получил разрешение на запуск специального программного обеспечения для часов, которое поможет отслеживать симптомы болезни Паркинсона. Оно способно распознавать тремор, непроизвольные или медленные движения, нарушения устойчивости и т. д.

Все данные о пациенте будут предоставляться врачам и другим медицинским работникам. Приложение призвано служить дополнением к обычному полноценному медицинскому осмотру.

Это не первая подобная функция Apple Watch, одобренная FDA. Ранее в этом месяце разрешили функцию мониторинга мерцательной аритмии в watchOS.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители