Apple Watch помогут лечить людей с болезнью Паркинсона

Появился новый потенциальный вариант использования Apple Watch: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение часов для наблюдения за пациентами с болезнью Паркинсона.

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Rune Labs, медицинский стартап из Сан-Франциско, получил разрешение на запуск специального программного обеспечения для часов, которое поможет отслеживать симптомы болезни Паркинсона. Оно способно распознавать тремор, непроизвольные или медленные движения, нарушения устойчивости и т. д.

Все данные о пациенте будут предоставляться врачам и другим медицинским работникам. Приложение призвано служить дополнением к обычному полноценному медицинскому осмотру.