В Омске разработали уникальную тару для моторного масла

Первую партию моторных масел в биоразлагаемой упаковке готовят к выпуску на Омском заводе смазочных материалов компании «Газпром нефть». Органический состав емкости не исключает наличия у нее всех необходимый потребительских свойств обычного пластика. Специальный бионаполнитель позволяет упаковке сохранять прочность на протяжении всего срока хранения масел. Но та же органика способствует разложению тары под воздействием солнечного света, кислорода и воды. Упаковка разлагается и полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычной.