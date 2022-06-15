В Омске разработали уникальную тару для моторного масла

Первую партию моторных масел в биоразлагаемой упаковке готовят к выпуску на Омском заводе смазочных материалов компании «Газпром нефть». Органический состав емкости не исключает наличия у нее всех необходимый потребительских свойств обычного пластика. Специальный бионаполнитель позволяет упаковке сохранять прочность на протяжении всего срока хранения масел. Но та же органика способствует разложению тары под воздействием солнечного света, кислорода и воды. Упаковка разлагается и полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычной.
Уникальная технология разработана специалистами компании «Газпром нефть». Емкости были успешно протестированы в лаборатории кафедры химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Плеханова.
Первые опытные образцы канистр - это наиболее востребованные на рынке емкости объемом от 1 до 5 литров.