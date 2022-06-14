В России создали свой защищенный мессенджер

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с компанией «Открытая мобильная платформа» разработал защищённый корпоративный мессенджер «Колибри». Он работает на отечественной операционной системе «Аврора».

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А конкретно на «Аврора» 4.0. Разработчики утверждают, что мессенджер позволяет безопасно обмениваться данными и минимизирует возможность утечек. В целом, мессенджер «Колибри» входит в состав комплекса, который также включает в себя VPN-сервис «Колибри» и абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты.

В будущем разработчики хотят адаптировать для «Авроры» технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии. Эти опции появятся и в «Колибри».