В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
58 минут назад

В России создали свой защищённый мессенджер

Ferra.ruиещё 3

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с компанией «Открытая мобильная платформа» разработал защищённый корпоративный мессенджер «Колибри». Он работает на отечественной операционной системе «Аврора».

В России создали свой защищенный мессенджер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

А конкретно на «Аврора» 4.0. Разработчики утверждают, что мессенджер позволяет безопасно обмениваться данными и минимизирует возможность утечек. В целом, мессенджер «Колибри» входит в состав комплекса, который также включает в себя VPN-сервис «Колибри» и абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты.

В будущем разработчики хотят адаптировать для «Авроры» технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии. Эти опции появятся и в «Колибри».

Стоит отметить, что «Аврора» разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.

Наука и техника,Росэлектроника,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители