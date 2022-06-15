ВТБ установил российское офисное ПО для всех сотрудников

ВТБ завершил первый этап внутрибанковского перехода на использование российского офисного ПО "МойОфис". Об этом сообщила пресс-служба банка.

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На рабочие места всех сотрудников установили продукт "МойОфис Профессиональный", который состоит из российских редакторов текстовых и табличных документов и программного обеспечения для создания презентаций. Как сообщает ВТБ, одновременно с этим начался переход с зарубежного офисного ПО на отечественное в масштабах всего банка.

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"ВТБ стал первым российским банком, осуществившим такую масштабную установку российского офисного программного обеспечения для своих сотрудников, - рассказал заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик. - В рамках крупномасштабного внутрибанковского тестирования отечественных решений офисного ПО нами были выбраны продукты "МойОфис" как наиболее соответствующее всем технологическим требованиям банка".

Как отмечается в пресс-релизе банка, продукты "МойОфис" полностью разработаны в России и позволяют организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. По данным ВТБ, информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов "МойОфис", что гарантирует контроль над данными и высокую защиту от утечек информации.

По словам коммерческого директора "МойОфис" Елены Непочатовой, ВТБ приобрел 100 тыс. бессрочных лицензий флагманского продукта "МойОфис Профессиональный" с правом получения регулярных обновлений в течение пяти лет. "Отмечу, что эта сделка стала крупнейшей не только в истории нашей компании, но и на российском софтверном рынке. В настоящее время мы также ведем переговоры с несколькими другими крупными игроками банковского рынка", - сообщила Непочатова.

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