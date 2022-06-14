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1 час назад

«ВКонтакте» запустила сервис для миллионов женщин

Lenta.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис, который поможет женщинам следить за своим здоровьем и самочувствием. О нововведении сообщается в пресс-релизе соцсети.

«ВКонтакте» запустила сервис для миллионов женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сервисе «Здоровье ВКонтакте» появился «Женский дневник». В нем пользовательницы сети могут отмечать дни менструаций, отслеживать периоды овуляций и оставлять пометки, связанные с самоощущением. Это позволит контролировать здоровье и поможет при планировании беременности. По данным «ВКонтакте», сервисом «Здоровье» активно пользуются 49 миллионов женщин. Сервис будет предупреждать о начале месячных, а также сможет рекомендовать индивидуальные планы тренировок и питания.

«В будущем мы представим еще больше инструментов специально для женского здоровья. Один из них — SOS-кнопка. Это не просто бытовой помощник, а серьезный социальный проект. Он показывает, что девушки готовы выручать друг друга — особенно в ситуациях, с которыми не раз сталкивались сами», — заявила директор по развитию бизнеса Евгения Зибарева.

Ранее стало известно, что одна из самых востребованных российскими пользователями функций появилась в версии «ВКонтакте» для компьютеров — темная тема. Отмечается, что с пониженным контрастом и темным фоном юзерам будет удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности — смотреть видео, листать ленту или общаться в мессенджере.

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