«ВКонтакте» запустила сервис для миллионов женщин

«В будущем мы представим еще больше инструментов специально для женского здоровья. Один из них — SOS-кнопка. Это не просто бытовой помощник, а серьезный социальный проект. Он показывает, что девушки готовы выручать друг друга — особенно в ситуациях, с которыми не раз сталкивались сами», — заявила директор по развитию бизнеса Евгения Зибарева.