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1 час назад

«Роскосмос» займется беспилотниками

Lenta.ru

«Роскосмос» займется созданием систем управления и связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» займется беспилотниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас разрабатываем системы управления и связи для беспилотных летательных аппаратов», — сказал руководитель.

Агентство отмечает, что подобные работы ведутся в Научно-производственном объединении (НПО) имени Николая Семихатова, которое разрабатывает цифровую систему управления для ракет космического назначения, а также системы управления для беспилотного трамвая и технологии «умного земледелия».

В ноябре 2021 года генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков рассказал, что беспилотники «Орион» российского производства смогут работать через иностранные космические аппараты.

В июле того же года РИА Новости со ссылкой на тезисы доклада сотрудников Московского авиационного института (МАИ) сообщило, что российские ученые предложили отправить беспилотный вертолет на Венеру для проведения научно-исследовательской миссии.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,МАИ,Роскосмос,
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