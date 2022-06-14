«Роскосмос» займется беспилотниками

«Роскосмос» займется созданием систем управления и связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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«Мы сейчас разрабатываем системы управления и связи для беспилотных летательных аппаратов», — сказал руководитель.

Агентство отмечает, что подобные работы ведутся в Научно-производственном объединении (НПО) имени Николая Семихатова, которое разрабатывает цифровую систему управления для ракет космического назначения, а также системы управления для беспилотного трамвая и технологии «умного земледелия».

В ноябре 2021 года генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков рассказал, что беспилотники «Орион» российского производства смогут работать через иностранные космические аппараты.