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1 час назад

В России запустили «Детектор сбоев»

Lenta.ruиещё 3

Компания Brand Analytics запустила в России сервис «Детектор сбоев», отслеживающий проблемы с доступом к интернет-ресурсам. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение редакции.

В России запустили «Детектор сбоев»
Фото:  Kaitlyn Baker / Unsplash Kaitlyn Baker / Unsplash

Как отмечается в Brand Analytics, нейросеть «Детектора сбоев» анализирует свыше 40 миллионов русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках, находит информацию о возникших сбоях и предупреждает компании о проблемах.

«Ключевое преимущество данного сервиса — это ориентация на российский рынок, мониторинг всех видов источников русскоязычных соцмедиа и актуальных для нашей страны площадок», — отметила руководитель проектов в области информационной безопасности ФондФонда «Сколково» Оксана Ульянинкова.

Детектор будет анализировать все российские платформы, в первую очередь самые крупные из них — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.

Весной из России ушел сервис Downdetector, отслеживающий проблемы с доступом к ресурсам по всему миру. При входе на русскоязычную версию сайта пользователей автоматически перенаправляли на международную. Официально компания не объявляла об уходе, однако последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector было опубликовано 29 апреля.

Наука и техника,Фонд Сколково,
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