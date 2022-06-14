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1 час назад

Запуск Dragon к МКС отложили на месяц из-за неисправностей

Lenta.ru

Запуск американского грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) отложили минимум на месяц из-за неисправностей в двигательной системе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на НАСА.

Запуск Dragon к МКС отложили на месяц из-за неисправностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально пуск был намечен на 10 июня. Теперь старт состоится не ранее 11 июля. В течение месяца НАСА и SpaceX планируют заменить неисправные детали в двигательной установки космического корабля.

В июне НАСА сообщило, что пуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к МКС, намеченный на 10 июня, перенесли из-за проблем с его двигателем. Старт отложили после обнаружения во время загрузки топлива в изолированной области двигательной установки космического корабля повышенной концентрации паров монометилгидразина до выяснения и устранения причин утечки.

В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

SpaceX,NASA,
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