Запуск Dragon к МКС отложили на месяц из-за неисправностей

Запуск американского грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) отложили минимум на месяц из-за неисправностей в двигательной системе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на НАСА.

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Изначально пуск был намечен на 10 июня. Теперь старт состоится не ранее 11 июля. В течение месяца НАСА и SpaceX планируют заменить неисправные детали в двигательной установки космического корабля.

В июне НАСА сообщило, что пуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к МКС, намеченный на 10 июня, перенесли из-за проблем с его двигателем. Старт отложили после обнаружения во время загрузки топлива в изолированной области двигательной установки космического корабля повышенной концентрации паров монометилгидразина до выяснения и устранения причин утечки.