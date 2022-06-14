Российский искусственный интеллект научили выбирать косметику

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Ученые из Национальной технологической инициативы разработали систему, которая поможет выбрать средство для лица, волос и ногтей, опираясь лишь на состав, а не на бренд.

Фото: nyxcosmetic nyxcosmetic

«Мы создали систему на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта и больших данных», – объяснили создатели.

Так, нейронная сеть ориентируется на уже находящиеся в ее системе фотографии и определяет проблему. После анализа она подбирает средство, но основывается не на бренде, как это делают, например, маркетплейсы, а на ингредиентах.

Помощник может выбрать безрецептурные препараты, уходовые и питательные средства.

Всего в базе находится 250 тысяч фотографий, а система уже внедряется в ритейл и действует в 14 магазинах, сообщает РИА «Новости».