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51 минуту назад

В России появилась нейросеть, которая научилась подбирать косметику

РИА "ФедералПресс"иещё 2

МОСКВА, 14 июня, ФедералПресс. Ученые из Национальной технологической инициативы разработали систему, которая поможет выбрать средство для лица, волос и ногтей, опираясь лишь на состав, а не на бренд.

Российский искусственный интеллект научили выбирать косметику
Фото: nyxcosmeticnyxcosmetic

«Мы создали систему на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта и больших данных», – объяснили создатели.

Так, нейронная сеть ориентируется на уже находящиеся в ее системе фотографии и определяет проблему. После анализа она подбирает средство, но основывается не на бренде, как это делают, например, маркетплейсы, а на ингредиентах.

Помощник может выбрать безрецептурные препараты, уходовые и питательные средства.

Всего в базе находится 250 тысяч фотографий, а система уже внедряется в ритейл и действует в 14 магазинах, сообщает РИА «Новости».

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о том, что косметолог Андриянова перечислила преимущества кокосового масла.

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