Хакерам больше не интересны россияне

Карты российских банков с апреля текущего года хакеров больше не интересуют. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что за рубежом мошенники, используя их, ничего купить не могут, таким образом, остаются возможности только в России.
Kaspersky ведет подробные графики киберинцидентов.
В начале марта Visa и MasterCard в рамках антироссийских санкций приостанавили операции по России. Карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать только на территории страны, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
Ранее стало известно, какую долю киберпреступников в России можно считать хакерами.