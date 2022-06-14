Хакерам больше не интересны россияне

Карты российских банков с апреля текущего года хакеров больше не интересуют. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что за рубежом мошенники, используя их, ничего купить не могут, таким образом, остаются возможности только в России.