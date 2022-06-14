В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
42 минуты назад

В Kaspersky заявили, что российские банковские карты хакеров больше не интересуют

Газета.Ruиещё 1

Карты российских банков с апреля текущего года хакеров больше не интересуют. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что за рубежом мошенники, используя их, ничего купить не могут, таким образом, остаются возможности только в России.

Хакерам больше не интересны россияне
Фото: Газета.руГазета.ру

Kaspersky ведет подробные графики киберинцидентов.

В начале марта Visa и MasterCard в рамках антироссийских санкций приостанавили операции по России. Карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать только на территории страны, но трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.

Ранее стало известно, какую долю киберпреступников в России можно считать хакерами.

Наука и техника,Сергей Голованов,Visa,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители