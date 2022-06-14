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1 час назад

Обнаружены перерабатывающие пластик черви

Lenta.ru

Специалисты Австралийского университета Квинсленда обнаружили червей, которые способны перерабатывать пластик путем его поедания. В ходе исследования, опубликованного в журнале Microbial Genomics, ученые заметили, что личинки жуков Zophobas morio содержат в кишечнике специальные ферменты, которые переваривают полистирол.

Обнаружены перерабатывающие пластик черви
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Полистирол — это широко распространенный вид пластика, из которого делают упаковку, одноразовые столовые приборы и коробки для компакт-дисков. Переработать такой материал достаточно сложно, поэтому чаще всего он попадает на свалки и в океаны, где наносит вред местным экосистемам.

В течение трех недель исследователи поддерживали различные режимы питания у больших червей, которых разводят в качестве корма для рептилий и птиц. Первую группу кормили пенополистиролом, другую — отрубями, а третьим не давали ничего. Наблюдения показали, что эти личинки могут питаться только пластиком и даже могут набрать на такой диете вес, что говорит о способности получать из полистирола питательные вещества, разлагая при этом вредные соединения.

В мае 2022 года специалисты Лейпцигского университета выявили в компостной куче фермент PHL7, который способен практически полностью расщепить пластик за 16 часов.

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