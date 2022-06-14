Илон Маск впервые выступит перед сотрудниками Twitter

Американский предприниматель Илон Маск в четверг впервые обратится к сотрудникам компании Twitter во время виртуального общего собрания. Об этом в понедельник сообщило издание Business Insider, в распоряжении которого оказалось письмо ее генерального директора Парага Агравала сотрудникам.

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В нем говорится, что Маск ответит на отправленные заранее вопросы работников. Предполагается, что будут затронуты темы массовых увольнений и возвращения в социальную сеть Twitter бывшего президента США Дональда Трампа.

25 апреля руководство Twitter сообщило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. 13 мая он заявил о приостановке сделки в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.