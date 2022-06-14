Илон Маск впервые выступит перед сотрудниками Twitter

Илон Маск выступит с обращением к сотрудникам Twitter Inc. на общекорпоративном собрании на этой неделе - он впервые встретится с сотрудниками после того, как в конце апреля согласился купить компанию за $44 млрд. Об этом пишет Business Insider. По словам источников, виртуальная встреча назначена на утро 16 июня. Как пишет издание, многие сотрудники недовольны Маском, который открыто критиковал компанию, ее продукты и политику. Генеральный директор Параг Агравал также внес изменения в структуру продукта Twitter и объявил о ряде мер по сокращению расходов после объявления о сделке. Ранее газета The Washington Post писала, что Маск отложил предложение о покупке Twitter из-за спора о спам-аккаунтах. После угрозы выйти из сделки Twitter заявил, что планирует выполнить требование бизнесмена и предоставить ему отчет о внутренних данных о спам-ботах и поддельных аккаунтах. Некоторые аналитики все же предполагают, что Маск намерен разорвать сделку. Переговоры о привлечении дополнительных средств для сделки временно приостановлены.