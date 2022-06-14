Космический телескоп Gaia зафиксировал неожиданные звездотрясения

Специалисты ESA описывают звездотрясения — звездные вибрации в верхних слоях звезд, похожие на землетрясения, — как «крупномасштабные цунами», которые меняют на время форму звезд. Gaia изначально не предназначалась для изучения этого явления, но смогла обнаружить мощные сдвиги на поверхности тысяч звезд, в том числе и на тех, где раньше редко наблюдались звездотрясения. Ранее Gaia обнаружила радиальные колебания — движения, расходящиеся от общей точки, которые заставляли некоторые звезды периодически увеличиваться и уменьшаться, сохраняя при этом свою сферическую форму, — однако вновь открытые колебания были уже нерадиальными.

Необычные звездотрясения представлены в числе множества других открытий, сделанных Gaia — миссией, запущенной в 2013 году для создания «самой точной и полной многомерной карты Млечного Пути» и базирующейся в точке Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли. Европейское космическое агентство ESA выпустило третью партию данных, полученных с этой космической обсерватории, раскрывающую описания почти 2 млрд звезд в Галактике. Данные, собранные Gaia, включают новую информацию о химическом составе, температурах, массах и возрасте звезд, а также о скоростях, с которыми они движутся к Земле либо от нее. К тому же опубликованы подробные сведения более чем о 150 тыс. астероидов в Солнечной системе и о свойствах космической пыли, заполняющей пространство между звездами. В специальном выпуске журнала Astronomy & Astrophysics публикуется около 50 научных статей, основанных на данных Gaia.