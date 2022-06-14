Вспышка ковида запустила новую волну ограничений в Китае

Новая локальная вспышка ковида зафиксирована в Китае. Заразилось около 200 человек, в основном это посетители одного из баров в Пекине и те, кто с ними контактировал. Резкий рост заболеваемости вынуждает власти заходить на новый круг карантинов и ограничений, сообщает корреспондент «МИР 24» Мария Бежина.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

В ближайшие три дня 3,5 млн жителей самого крупного района Пекина должны сдать по три теста на ковид. Все из-за локальной вспышки. 145 посетителей бара «Небесный супермаркет» и двое сотрудников заражены. От них вирус стал стремительно распространятся дальше, и уже выявлено почти 20 случаев заболевания после контакта с посетителями бара.

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«Недавняя вспышка, связанная с баром «Небесный супермаркет», носит взрывной характер и широко распространена по своим масштабам. Состав вовлеченных лиц также сложен. Происхождение заражения связано с первоначальной цепочкой, которая началась в конце апреля», – пояснил официальный представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь.

Строгие антиковидные меры действовали в Пекине с середины весны. Тогда эпицентром вспышки стал крупнейший оптовый рынок. Рестораны работали только на вынос, культурные и спортивные заведения были закрыты. Большинство жителей мегаполиса ушли на удаленку. Начали снимать жесткие ограничения только через два месяца. Но доковидная жизнь продлилась лишь неделю. Теперь пекинцев ждут новые карантинные меры.

«Это то, что мы должны сделать, потому что, только когда все соблюдают требования, мы можем снизить риск передачи вируса. Я воспринимаю это как нормальное явление. Я никогда не думал, что это усугубляет проблемы», – сказал пенсионер Ван Шиюань.