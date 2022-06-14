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1 час назад

Bitdefender: 20% смартфонов под управлением Android могут быть взломаны

Газета.Ru

Около 20% активных Android-смартфонов перестали получать патчи безопасности из-за прекращения поддержки со стороны Google, что делает гаджеты уязвимыми перед злоумышленниками. К концу 2022 года это число станет еще больше, сообщает портал Gizchina со ссылкой на исследование ИБ-компании Bitdefender.

Аналитики: миллионы Android-устройств под угрозой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты компании по компьютерной безопасности заявляют, что устройства под управлением операционной системы Android занимают около 70% рынка, и многие из этих гаджетов находятся под угрозой из-за того, что Google их больше не поддерживает. Часть используемых пользователями смартфонов все еще работает на старых версиях Android, которые перестали получать патчи безопасности.

Отмечается, что все еще можно встретить Android-устройства, выпущенные десять лет назад, и такие гаджеты гораздо популярнее, чем может показаться. Компания проанализировала смартфоны, которые используют приложение антивирусное решение Bitdefender.

Согласно исследованию Bitdefender, актуальными версиями Android — 11 и 12 — пользуются 29,15% и 46,47% пользователей соответственно. Однако количество активных смартфонов под управлением Android 9 и более ранних версий ОС на данный момент около 20%.

В сентябре 2022 года это количество увеличится еще на 15,03% — Google выпустит Android 13 и перестанет поддерживать десятую версию своей операционной системы. Таким образом, количество пользователей, которые рискуют безопасностью своих данных, будет составлять 35%.

Bitdefender рекомендует учитывать период поддержки обновлениями со стороны производителя при покупке нового смартфона.

Наука и техника,Google,
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