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25 минут назад

iPhone 14 получит крупнейшее обновление фронтальной камеры за многие годы

Ferra.ru

Анонс iPhone 14 должен состояться уже в сентябре. Но несмотря на то, что время ещё есть, возникает такое чувство, что мы знаем об устройстве абсолютно всё.

iPhone 14 получит крупнейшее обновление фронтальной камеры
Фото: ferra.ruferra.ru

Ещё сильнее это чувство становится после свежей утечки, которой поделился авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. По словам специалиста, фронтальная камера грядущего iPhone может претерпеть самое заметное изменение за последние несколько лет.

Так, модуль селфи-камеры получит увеличенную диафрагму, что позволит захватывать больше света. При этом её также оснастят автофокусом — впервые в iPhone.

Господин Куо также рассказал, что грядущая новинка сможет похвастаться основной камерой на 48 Мп. Таким образом, яблочная корпорация впервые за 7 лет увеличит разрешение итоговых снимков, получаемых ею.

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