Россияне стали чаще отдавать предпочтение китайским смартфонам

Россияне этой весной все чаще отдавали предпочтение покупке китайских или корейских смартфонов, а доля американских и европейских телефонов в общем объеме купленных этой весной гаджетов снизилась более чем в два раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

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"При выборе смартфонов россияне отдают предпочтение брендам электроники из Китая и Кореи. Так, по данным банка "Русский стандарт", доля кассовых чеков, где встречаются мобильные телефоны производителей из этих стран от общего числа покупок смартфонов, весной 2022 года составила 88%. При этом в аналогичном периоде 2021 года они также были лидерами, однако этот показатель был ниже - он составлял 73%", - указывают авторы исследования.

Доля американских и европейских смартфонов за март - май 2022 года от всех покупок таких гаджетов, напротив, резко снизилась - до 12% с 27% годом ранее.

По данным "Русского стандарта", пик весенних покупок сотовых телефонов в 2022 году пришелся на апрель. Причем число чеков с китайскими и корейскими смартфонами в апреле относительно марта практически не изменилось. В апреле средний чек составил 32,661 тыс. рублей, в марте - 22,819 тыс. рублей, а в мае - 12,989 тыс. рублей.