Аппарат «Луна-25» отправили на испытания в вакуумной камере

Российская межпланетная станция «Луна-25» сегодня ночью была успешно отправлена в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), где будут проведены электрические испытания в вакуумной камере перед запуском космического аппарата к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

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«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года с территории предприятия «Роскосмоса» состоялась транспортировка летного изделия станции «Луна-25» в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (г. Пересвет, входит в «Роскосмос») для проведения комплексных электрических испытаний в вакуумной камере ВК 600/300», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте госкорпорации.

По информации «Роскосмоса», испытания в Центре планируется завершить в следующем месяце. Отмечается, что запланированные испытания необходимы для проверки функционирования летного образца космического аппарата в состоянии, максимально приближенному к реальным условиям его эксплуатации, среди которых космический вакуум и резкие перепады температуры.

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием, которое осуществляется в НПО им. Лавочкина, с целью исследования и практического использования Луны и космического пространства вокруг спутника Земли автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.