Рогозин сделал заявление о космонавтах от Белоруссии

Выбор кандидатов в космонавты от Белоруссии всецело зависит от Национальной академии наук Белоруссии, Роскосмос не влияет на формирование списка. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии. Тогда Рогозин сообщал, что белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум два десятка кандидатов на полет в космос.

"Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Белоруссии", - сказал Рогозин.