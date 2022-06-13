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37 минут назад

Рогозин: Роскосмос не влияет на формирование списка кандидатов в космонавты от Белоруссии

ТАСС

Выбор кандидатов в космонавты от Белоруссии всецело зависит от Национальной академии наук Белоруссии, Роскосмос не влияет на формирование списка. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин сделал заявление о космонавтах от Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии. Тогда Рогозин сообщал, что белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум два десятка кандидатов на полет в космос.

"Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Белоруссии", - сказал Рогозин.

Как ожидается, список кандидатов будут представлен Роскосмосу 15 июня, напомнил глава Роскосмоса. При этом сроки отправки белорусского космонавта на орбиту сохраняются, это должно произойти в 2023 году.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,РАН,
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