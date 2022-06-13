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49 минут назад

У американцев не получилось вывести спутники NASA на орбиту

Ferra.ruиещё 1

В Сети появилась информация о провальной попытке сверхлёгкой ракеты Rocket 3.3 запустить на орбиту два спутника NASA.

Американцы не смогли вывести спутники NASA на орбиту
Фото: роскосмосроскосмос

Речь идёт о метеорологических аппарата, которые должны были отправиться в космос при помощи носителя американской компании Astra Space.

У нас был штатный полёт первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту. Astra Space

Запуск Rocket 3.3 состоялся с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, что ранее NASA успешно запустила на орбиту спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы. Называется аппарат GOES-T и именно он в ближайшем будущем будет следить за вызывающими опасения погодными изменениями.

Наука и техника,NASA,
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