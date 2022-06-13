Американцы не смогли вывести спутники NASA на орбиту

В Сети появилась информация о провальной попытке сверхлёгкой ракеты Rocket 3.3 запустить на орбиту два спутника NASA.

Фото: роскосмос роскосмос

Речь идёт о метеорологических аппарата, которые должны были отправиться в космос при помощи носителя американской компании Astra Space.

У нас был штатный полёт первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту. Astra Space

Запуск Rocket 3.3 состоялся с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.