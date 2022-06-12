Ракета Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA

«У нас был штатный полёт первой ступени, однако вторая ступень отключилась раньше времени. И мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту», — сообщила компания — разработчик носителя Astra Space.

Ракета была запущена в 13:43 по времени Восточного побережья США с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. На околоземную орбиту она должна была вывести пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов.