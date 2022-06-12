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1 час назад

Российский космонавт сфотографировал непонятные ледяные кристаллы на иллюминаторе МКС

Газета.Ru

Космонавт Сергей Корсаков запечатлел красивое изображение изморози на иллюминаторе Международной космической станции. Это может быть первая фотография кристаллов льда, формирующихся на окне космического корабля, и никто не знает, как они образовались, пишет издание IFLScience.

На иллюминаторе МКС засняли непонятные ледяные кристаллы
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

На фотографии видно ледяное образование в форме полумесяца, нависшее над Землей, как если бы у планеты появилась ледяная луна, такая, как Европа или Энцелад. Картинка была размещена Корсаковым в Twitter и Telegram в конце мая. В Telegram космонавт рассказал, что наблюдаемые ледяные кристаллы были довольно долгоживущими, сохранялись в течение суток, и даже после их таяния оставались следы конденсации. Однако сам механизм формирования кристаллов остается не совсем ясным, на этот счет не нашлось никаких научных работ.

Когда издание IFLScience обратилось к экипажу МКС, NASA, Европейскому космическому агентству и Японскому космическому агентству за любыми возможными разъяснениями по этому поводу, никто не решился давать комментарии, поскольку иллюминатор может находиться в российском модуле МКС, а контакты с «Роскосмосом» теперь стараются минимизировать. Сами научные журналисты считают, что кристаллы льда могли образоваться где-то в промежутке между внешним и внутренним слоями иллюминатора на МКС. Хотя в принципе они могли бы образоваться и внутри станции. Капли воды могли бы сконденсироваться от дыхания космонавтов, однако форма инея (почти идеальный круг) и температура на МКС делают это маловероятным. Возможно, впрочем, что в подобном распределении ледяных кристаллов проявился соответствующий температурный градиент иллюминатора.

Наука и техника,Сергей Корсаков,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,
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