На иллюминаторе МКС засняли непонятные ледяные кристаллы

Космонавт Сергей Корсаков запечатлел красивое изображение изморози на иллюминаторе Международной космической станции. Это может быть первая фотография кристаллов льда, формирующихся на окне космического корабля, и никто не знает, как они образовались, пишет издание IFLScience.

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

На фотографии видно ледяное образование в форме полумесяца, нависшее над Землей, как если бы у планеты появилась ледяная луна, такая, как Европа или Энцелад. Картинка была размещена Корсаковым в Twitter и Telegram в конце мая. В Telegram космонавт рассказал, что наблюдаемые ледяные кристаллы были довольно долгоживущими, сохранялись в течение суток, и даже после их таяния оставались следы конденсации. Однако сам механизм формирования кристаллов остается не совсем ясным, на этот счет не нашлось никаких научных работ.