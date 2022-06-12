На иллюминаторе МКС засняли непонятные ледяные кристаллы

Космонавт Сергей Корсаков запечатлел красивое изображение изморози на иллюминаторе Международной космической станции. Это может быть первая фотография кристаллов льда, формирующихся на окне космического корабля, и никто не знает, как они образовались, пишет издание IFLScience.
На фотографии видно ледяное образование в форме полумесяца, нависшее над Землей, как если бы у планеты появилась ледяная луна, такая, как Европа или Энцелад. Картинка была размещена Корсаковым в Twitter и Telegram в конце мая. В Telegram космонавт рассказал, что наблюдаемые ледяные кристаллы были довольно долгоживущими, сохранялись в течение суток, и даже после их таяния оставались следы конденсации. Однако сам механизм формирования кристаллов остается не совсем ясным, на этот счет не нашлось никаких научных работ.
Когда издание IFLScience обратилось к экипажу МКС, NASA, Европейскому космическому агентству и Японскому космическому агентству за любыми возможными разъяснениями по этому поводу, никто не решился давать комментарии, поскольку иллюминатор может находиться в российском модуле МКС, а контакты с «Роскосмосом» теперь стараются минимизировать. Сами научные журналисты считают, что кристаллы льда могли образоваться где-то в промежутке между внешним и внутренним слоями иллюминатора на МКС. Хотя в принципе они могли бы образоваться и внутри станции. Капли воды могли бы сконденсироваться от дыхания космонавтов, однако форма инея (почти идеальный круг) и температура на МКС делают это маловероятным. Возможно, впрочем, что в подобном распределении ледяных кристаллов проявился соответствующий температурный градиент иллюминатора.