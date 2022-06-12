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1 час назад

Рогозин зачитал стихотворение из «Брата 2» на фоне «Сармата»

Lenta.ruиещё 1

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин зачитал стихотворение из фильма «Брат 2» на фоне ракеты «Сармат» и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогозин зачитал стихотворение из «Брата 2» на фоне «Сармата»
Фото: 

Рогозин прочитал произведение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья...». На его фоне демонстрируются кадры с различной военной техникой.

"Снесет половину берега у континента": Рогозин оценил баллистическую ракету "Сармат"

Так, в кадре видны различные машины ПВО С-400, броневики «Тигр», стратегические бомбардировщики Ту-160, фрегат проекта 22350 в море, а также взлет истребительной авиации и вертолетов. Завершает видеоряд кадр старта тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Орлов,Роскосмос,
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