Рогозин зачитал стихотворение из «Брата 2» на фоне «Сармата»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин зачитал стихотворение из фильма «Брат 2» на фоне ракеты «Сармат» и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

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Рогозин прочитал произведение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья...». На его фоне демонстрируются кадры с различной военной техникой.