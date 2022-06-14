Еврокомиссия заставит Google и Twitter бороться с фейками

Еврокомиссия (ЕК) планирует обязать Google, Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и другие технологические компании, работающие в Евросоюзе, бороться с фейками. В противном случае IT-гигантам будут грозить штрафы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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«Inc Google, Facebook* Inc, Twitter Inc и другие технологические компании должны будут принять меры для противодействия дипфейкам и поддельным учетным записям на своих платформах или рискуют огромными штрафами в соответствии с обновленным кодексом практики Европейского союза», — говорится в материале.

По информации агентства, данная мера является частью обновленного ЕК Кодекса практики в области дезинформации, который будет опубликован в четверг. Сообщается, что компании, которые не выполняют свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота.