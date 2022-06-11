"Собираются факты": Рогозин рассказал об исследованиях НЛО

Ученые Российской академии наук исследуют факты появления НЛО. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Эти исследования велись и ведутся у нас в академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», - сказал Рогозин в эфире канала «Россия-24» (цитата по ТАСС).
По словам главы Роскосмоса, в большинстве случаев НЛО – это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с внеземными цивилизациями.
«Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», - сказал Рогозин.
По его словам, он знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления. Обычно такие инциденты случались во время первого испытательного полета.
Рогозин также признался, что общался с представителями NASA, на эту тему и там «тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения».
«Хотелось бы в это верить», - добавил глава Роскосмоса.
Ранее NASA сообщило, что займется научными исследованиями неопознанных летающих объектов (НЛО).