"Собираются факты": Рогозин рассказал об исследованиях НЛО

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«Эти исследования велись и ведутся у нас в академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», - сказал Рогозин в эфире канала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

По словам главы Роскосмоса, в большинстве случаев НЛО – это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с внеземными цивилизациями.

«Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», - сказал Рогозин.

По его словам, он знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления. Обычно такие инциденты случались во время первого испытательного полета.

Рогозин также признался, что общался с представителями NASA, на эту тему и там «тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения».

«Хотелось бы в это верить», - добавил глава Роскосмоса.