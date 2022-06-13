В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
47 минут назад

Windows научилась изолировать зараженные ПК

Lenta.ruиещё 1

Встроенные системы защиты Windows научили блокировать опасные компьютеры. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Windows научилась изолировать зараженные ПК
Фото: ТАССТАСС

Специалисты медиа обратили внимание на появившуюся функцию Microsoft Defender — встроенного антивируса для Windows. Выяснилось, что защитная система может изолировать подключенный к сети определенный компьютер, если выяснится, что он был взломан.

По словам авторов, при обнаружении в сети следов злоумышленников или зараженных устройств системные администраторы могут указать на конкретное оборудование — в этом случае зараженный ПК будет помещен в карантин. Таким образом, Microsoft Defender позволит локализовать проблему и защитить остальные устройства в сети от загрузки вредоносных программ. Отмечается, что данная опция будет полезна техническим специалистам организаций.

«Это нововведение может помочь предотвратить атаку на соседние устройства, пока специалисты по обеспечению безопасности не найдут, идентифицируют и устранят угрозу на скомпрометированном компьютере», — объяснили новую функцию в Microsoft. Обновленный Microsoft Defender доступен для всех компьютеров, работающих на базе Windows 10, Windows Server 2019 и более поздних версий.

Ранее специалисты по безопасности обнаружили распространение в сети дистрибутива с программой CCleaner, зараженного вирусом. С помощью поддельной программы для оптимизации Windows злоумышленники могут украсть личные данные жертв.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители